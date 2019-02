Un’avventura

Non poteva che chiamarsi Francesca, donna amata e sfuggente («Ti stai sbagliando chi hai visto non è, non è Francesca»). L’altra, allegra e affidabile («Ridi sempre, non parli mai d’amore, però non sai mentire mai»), non poteva che essere Linda. Un omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol prende forma in un «La-la Land» italiano, una coraggiosa operazione che ricrea la colonna sonora di un’epoca.

Puglia anni ‘70, l’aspirante cantante Matteo è innamorato della ribelle Francesca e per conquistare il suo cuore la inseguirà a Roma, tra avvicinamenti e separazioni.

Ad impersonare i protagonisti sono due belli del cinema italiano: Laura Chiatti e Michele Riondino (nel ricciolo ribelle ricorda proprio Battisti…), intenti ad inseguirsi in un amore eterno ed inquieto. Del musical propriamente detto mantiene solo una scena, un ballo provocatorio sulle note di «Dieci ragazze per me», preferendo invece utilizzare le musiche per sostenere la trama e ricreare l’atmosfera di anni in cui si poteva ancora sognare. Ne risulta un film senza un’identità precisa, eppure piacevolmente nostalgico.