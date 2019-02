Parlami di te

È la parabola della trasformazione di un uomo cattivo in un uomo buono, ma trattata con ironia. Ispirata al libro «J’étais un homme pressé» («Ero un uomo di fretta», da cui la pellicola prende il titolo originale), autobiografia di Christian Streiff, l’ex amministratore delegato di Peugeot-Citroen, licenziato in tronco dal gruppo dopo un ictus. È anche una grande prova d’attore, del mostro sacro del cinema francese Fabrice Luchini, che interpreta un one-man-show divertente e tenero al tempo stesso.

Alain è il manager di un’importante casa automobilistica, il genere di personaggio che divide l’umanità in categorie di perdenti e vincenti, mettendo il lavoro davanti agli affetti e sostenendo ritmi di vita serrati. Colpito da un ictus che lo rende improvvisamente disfasico (scambia parole, inverte sillabe), la sua vita verrà stravolta e sarà costretto ad affidarsi alle cure della figlia e di una giovane ortofonista.

L’intera pellicola è dominata dall’esilarante trovata comica della parlata del protagonista, che, oltre a produrre imbarazzanti effetti grammaticali e sintattici, stempera la vena sentimentale della trama. È infatti la storia della rinascita affettiva di un uomo senza cuore, che impara mestamente a scendere dal piedistallo dei vincenti e a scoprire il gusto del calore umano. Ripetitivo talvolta, buonista spesso, è un film non memorabile, ma gioiosamente istruttivo sulle svolte di vita e come affrontarle.