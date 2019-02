Splendida, nella distruzione alcolica di un pomeriggio d’ufficio nei primi anni ‘90, Melissa McCarthy è l’eroina romantica degli sconfitti, la regina abbruttita di tutto quello a cui Hollywood ha rinunciato anno dopo anno. Non il sogno, la promessa della felicità o il pudore del fallimento, ma la commovente nobiltà della sconfitta, il crollo finalmente liberato dalla retorica. Con solare franchezza, il titolo originale di “Copia originale” è una domanda diretta allo spettatore: “Can You Ever Forgive Me?”.

Il perdono chiesto da Lee Israel – McCarhty, candidata all’Oscar – riguarda le lettere personali di celebri scrittrici da lei falsificate e rivendute per tirare avanti. Una storia vera, come si dice. Ma è qui che s’innesta e cresce la sceneggiatura di Nicole Holofcener e Jeff Whitty, come una tessitura in cui la trama decolora fino a rendere vivo e indipendente il testo. In scenografia, è la polvere che opacizza gli oggetti rendendoli più interessanti.

“Copia originale” è una straordinaria riflessione proprio sul tema dell’ispirazione e della scrittura. Un racconto che cresce nella sua sgradevolezza, con una protagonista che amiamo proprio perché fa di tutto per tenerci a distanza da lei. È il tempo del racconto che si libera dagli inciampi della speranza; lo sguardo che si ritrae di colpo per trovare una direzione contraria.