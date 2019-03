The vanishing - Il mistero di tre uomini scomparsi

La leggenda delle isole Flannan è alla base di «The vanishing – Il mistero del faro». Basato su fatti realmente accaduti, ma mai realmente chiariti, racconta la storia di tre uomini su una piccolissima isola scozzese con un faro da presidiare. Nel 1900 scomparvero nel nulla.

Kristoffer Nyholm, regista danese che ha diretto diverse puntate della serie «The Killing» (che, a sua volta, ha ispirato il bellissimo remake americano con Joel Kinnaman e Mirelle Einos), cerca di colmare i «vuoti», non tradendo la lezione di John Huston e dell’immortale «Il tesoro della Sierra Madre». Sostituisce l’erranza con la staticità, ma mostra sempre quali possano essere gli effetti «corruttivi» dell’oro. Ambientazione e recitazione fanno, da soli, quasi tutto il film.

Peter Mullan, un ritrovato (a livello di interpretazione) Gerard Butler e il giovane Connor Swindless lo portano bene sulle loro spalle. Il mistero del titolo italiano può fuorviare: non c’è tanto da risolvere, e per Nyholm contano di più le atmosfere e le suggestioni. La storia si svolge con (giusta) lentezza e sotterranea tensione. I rapporti si logorano e sgretolano per il sogno/ossessione di una ricchezza inaspettata, mentre i rimorsi (e rimossi) familiari tormentano i protagonisti. Il mare (dei sentimenti) è in tempesta, ma la calma (registica) rimane piuttosto piatta.