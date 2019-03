Croce e delizia - Gassman e Bentivoglio gay inattesi

L’altra faccia del cinema di relazioni di Gabriele Muccino è un insieme di produzioni italiane semplificate nei personaggi ed enfatizzate nei drammi, con canzoni sparate, droni sul mare e rivelazioni scioccanti al tavolo da pranzo. Per fortuna, anche con qualche irriverenza.

Pur nella basicità di scrittura e nella sovrabbondanza di personaggi, «Croce e delizia» presenta nodi interessanti. Non nella trama, però: Bentivoglio e Gassman, espressione di ceti sociali differenti, annunciano l’imminente matrimonio alle famiglie scioccate. Nemmeno nella regia, dove Simone Godano dimostra lo stesso voyeurismo della stranezza che caricava d’enfasi il suo film «Marito e moglie», anche lì con un lavoro sul genere spostato verso la farsa. D’imprevisto c’è, invece, un buon crescendo della sceneggiatura, basata sulla rottura determinata dall’inatteso, che scavalca prontamente il pigro tema della coppia gay più o meno bizzarra.

Per paradosso, la fragilità di tutta la prima parte del film accentua la violenza delle brecce di sincerità drammatica della seconda. È qui che «Croce e delizia» diventa una finestra utile su alcuni meccanismi di scrittura mascherati dalla buona direzione degli attori. Non c’è infatti un «problema Bentivoglio», per il personaggio caricaturale che gli viene messo in mano dal copione, quanto piuttosto un’ingenuità di contorno. Basici: l’idea che in Italia sembri nuova una concezione di film così spudoratamente superata.