Assomiglia alla sensazione di un animo che traballa mentre un aereo attraversa una turbolenza e che, per non cedere al panico, ironizza sulla vita. È il remake di una pellicola argentina di qualche anno fa («Truman»), ma diretto con il passo agrodolce e le risate amare della commedia all’italiana. Interpretato magistralmente dalla coppia di amici (anche nella vita reale) Giallini/Mastandrea, è un film sulla morte che si avvicina quando ancora non te lo aspetti, in quella mezza età in cui non hai più il fisico, ma nemmeno gli anni per la pensione. È anche un film sui legami e sul rispetto, sulla tranquilla accettazione della scelta dell’altro e su tutta la gamma delle umane reazioni davanti al dolore.

Tommaso e Giuliano sono vecchi amici. Tommaso vive da anni in Canada, ma torna a Roma quando scopre che il suo amico è malato e ha rinunciato alle cure. Avranno quattro giorni per cercare una sistemazione al cane di Giuliano e dirsi addio.

Leggero nella regia, profondo nel contenuto, «Domani è un altro giorno» passa con naturalezza dal pathos alla risata, accompagnato da un Giallini dolente, ma tanto fiero da non cedere alla disperazione. Umano e delicato, affronta temi spinosi come la sofferenza e l’eutanasia, ma è capace di sospendere il giudizio e lasciarlo allo spettatore.