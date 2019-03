Il suo vero superpotere? Umano troppo umano: sapersi rialzare dopo ogni caduta.

Anche se Vers indossa una tuta con gli stessi colori di quella di Spider-Man. Anche se dalle mani le escono fasci di energia potentissimi anziché ragnatele. Anche se ha il sangue verde e blu. Alla guerra preferisce la pace, ed è animata da un profondo senso di giustizia. E’ una kree, il cui popolo sta tentando di sterminare i nemici skrull (capaci di assumere qualsiasi sembianza), dotata di una profonda umanità. Il percorso di ricerca di identità di «Captain Marvel» si fonde con quello della nascita del progetto Avengers. Nick Fury sa che in giro ce ne sono altri come lei, deve solo trovarli e metterli insieme: tutto nasce (e si svolge) nel 1995. Il computer ringiovanisce gli agenti Shield interpretati da Samuel L. Jackson e Clark Gregg, ma il vero effetto speciale del ventunesimo film del Marvel Cinematic Universe sta in un secondo tempo che, grazie a un inaspettato «twist», fa decollare una storia fino a quel momento insopportabile, dopo una prima ora davvero noiosa come poche. Con la Boden e Fleck scatenati nel fondere più registri (non ultimo quello ironico), con scelte intelligenti, citazioni e gran divertimento.