Un viaggio a 4 zampe, il mondo visto da un cane

E’ inutile negarlo. Chi ha un cane (o un gatto) e lo considera parte della famiglia. pagherebbe per sentirlo parlare. Per questo il film che ha per protagonista questa cagnolona di nome Bella non può che far felice chi convive con un 4 zampe. Perché la storia è vista tutta attraverso i suoi occhi e filtrata dai suoi ragionamenti tramite la sua voce fuori campo. E il mondo visto da un cane, attraverso la sua bontà. curiosità, allegria, il suo cuore semplice, può davvero apparire un posto migliore.

Charles Martin Smith sa quali corde muovere. A partire dalla storia della cagnolona trovatella, perseguitata dagli accalappiacani di Denver (che la considerano un pericoloso pitbull) e che viene per questo allontanata dal ragazzo che l’aveva adottata. Affidata temporaneamente a una famiglia a 700 miglia di distanza scapperà e affronterà un lunghissimo viaggio per tornare a casa. Senza esagerare coi momenti strappalacrime, il regista sa far risaltare al massimo l’espressività meravigliosa di Bella (molto meglio dei pochi momenti in 3d). Nei suoi momenti di affetto assoluto per il padrone, di sciocca felicità per qualsiasi cosa, una ciabatta, la neve, uno scoiattolo, nei suoi occhi fiduciosi, chiunque riconoscerà il proprio amico peloso. I riferimenti ai tanti film del genere si sprecano ma l’insieme è comunque fresco e divertente anche per chi non è fanatico di animali. Decisamente per famiglie ma ottimo per tutti.