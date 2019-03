Escape room, Robitel non spaventa ma preoccupa

Nell’iride spalancata dell’incipit di “The Cube” c’era una promessa esistenziale segnata dall’alienazione della crudezza cromatica. Vent’anni dopo, se non la stessa idea di un film su un labirinto di stanze da cui evadere, si poteva rinnovare almeno questa interiorizzazione degli spazi e dei timori dei personaggi.

Non la pensa così Adam Robitel – da regista, un paio di horror irrilevanti alle spalle – che usa “Escape Room” come un contenitore in cui lasciar cadere frammenti di “Saw”, il metagioco di “Cabin in the Woods”, un po’ di “Poseidon” e orizzonti alla “Final Destination”. Concettualmente con un pessimo inizio: la stanza in mobilio d’epoca che si stringe nelle pareti fino a schiacciare un personaggio. L’esigenza di interiorità che diventa promessa di esteriorità.

È, forse inevitabilmente, un film di ambienti questo “Escape Room”. Con grandi possibilità di sceneggiatura (8 personaggi costretti a confrontarsi in uno spazio chiuso) e rischiosi aggiustamenti narrativi (8 personaggi costretti a ragionare ad alta voce). Curiosamente, Robitel non lo risolve né come horror né come film ad enigma: non vuole spaventare lo spettatore ma preoccuparlo, non gli preme illustrare gli indizi ma sorprendere, quasi sempre con automatismi. Poco e a tratti avvilente, sufficiente però a tenere viva un po’ di tensione e a trasformare un film low budget girato in Sud Africa in un campione d’incassi negli Stati Uniti. Del tutto incurante degli occhi e dei corpi dei suoi personaggi.