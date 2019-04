Cafarnao, colpisce e divide il neorealismo alla libanese

Le due anziane signore al tavolino vicino al mio erano sicure, direi addirittura certissime: e, tra una cozza e l'altra, per nulla intimorite dalla barriera della lingua, avevano deciso di comunicarlo se non al mondo intero almeno a me. «Il film più bello? E' Cafarnao». Una sentenza, quasi. Ed è da allora, dal Festival di Cannes del maggio scorso – dove, tra molti applausi, vinse il Premio della giuria - che «Cafarnao» della libanese Nadine Labaki, non fa che dividere: sopravvalutato da alcuni, oserei dire, forse obnubilati dal Muscadet, ma, d'altra parte, sicuramente (e programmaticamente?) sottovalutato da altri, che ne vedono solo le scorciatoie emotive e i ralenti compiaciuti.

Intendiamoci, in realtà, il film, di spiccata vocazione neorealista (la pietra angolare qui è «Sciuscià»), non è niente male, piace al pubblico (che piange grato) e soprattutto ha una gran bella idea di partenza: a Beirut infatti, un ragazzino indigente di 12 anni, dopo innumerevoli traversie (è stato arrestato per avere accoltellato l'uomo a cui i genitori hanno dato in sposa la sorella minore), trascina i suoi genitori in tribunale. Con quale accusa? «Per avermi messo al mondo». Il «la» è notevole, il resto (si pensa soprattutto a «Salaam Bombay») un po' già visto: ma mentre l'incessante rumore degli elicotteri minaccia altre guerre a lacerare un Paese già ferito, il film (candidato all'Oscar) che la regista di «Caramel» gira ad altezza bambino mette in scena alcuni dei problemi più urgenti dell'oggi: miseria, emarginazione, spose nemmeno adolescenti, sfruttamento degli immigrati. E' lo sguardo degli ultimi che si posa su un mondo che va in giostra: una tragedia collettiva che in tribunale porta anche il diritto alla speranza.