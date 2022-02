Federica Ubaldi: «Sosterrò la candidatura di Costi»

«Ho deciso di scendere in campo nella prossima campagna elettorale perché penso che Parma abbia bisogno di tornare a essere una città amata dai propri amministratori e non trascurata come è avvenuto negli ultimi anni». A parlare è Maria Federica Ubaldi, figlia dell'ex sindaco Elvio che sosterrà la candidatura a sindaco di Dario Costi assieme a un gruppo di persone che fa riferimento a Civiltà parmigiana che si è riunito nei giorni scorsi e martedì annuncerà ufficialmente le proprie intenzioni in un'assemblea pubblica all'Hotel Parma&Congressi.



Durante l'incontro con Costi, la Ubaldi ha annunciato che si impegnerà nella prossima campagna elettorale nonostante sia in attesa della sua seconda figlia «perché credo sia arrivato il momento che chi ha a cuore il bene di Parma porti avanti un progetto che si rifà a quel civismo che proprio qui ha dato un esempio positivo di come si possa amministrare avendo a cuore gli solo gli interessi della propria comunità senza guardare a equilibri nazionali o regionali. Le sollecitazioni non mi sono arrivate solo delle persone che hanno condiviso con mio padre il periodo di Civiltà parmigiana ma anche da tanti altri».

«La discesa in campo di Costi senza legarsi ad alcun partito, con quello spirito civico con cui io sono cresciuta al fianco di mio padre è stata la molla decisiva Per questo ho pensato che fosse arrivato il momento giusto per fare qualcosa. Anche perché finora vedo sia in uno schieramento che nell'altro molta dipendenza da fattori esterni a Parma. E sono convinta che questa cosa ai parmigiani piaccia poco, per cui credo sia giusto proporre una scelta alternativa».