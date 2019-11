Matteo Renzi ha visitato la Flo di Fontanellato, azienda all'avanguardia nel settore della plastica, per conoscere più da vicino le istanze di un settore strategico per la nostra economia (anche in Emilia-Romagna, dove la "packaging valley" bolognese svolge un ruolo importante): 3000 aziende, un fatturato di 12 miliardi di euro, una quota di export del 42% con gli imballi in plastica che pesano per il 40% del fatturato (siamo i numeri 2 in Europa).

Italia Viva sta combattendo la "plastic tax". "La nostra battaglia 'no tax' - ha poi spiegato Renzi in conferenza stampa nella Sala Ghiacciaia a Fontanellato - è straordinariamente importante perché se non viene vinta ci saranno licenziamenti e crisi aziendali in tutto il Paese. Si rischia di fare alla plastica ciò che otto anni fa (dal governo Monti, ndr) fu fatto alla nautica. Se non si interviene si spazza via un settore all’avanguardia che ha capacità tecnologiche per far crescere l'Italia ma anche per tutelare l’ambiente investendo nell’economia circolare. Chi vuole combattere l’inquinamento investa in tecnologie e innovazione e non alzi le tasse"