Il Pil nel terzo trimestre +0,3% su base annua

ROMA (ITALPRESS) - Nel terzo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo (Pil) e' cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,3% nei confronti del terzo trimestre del 2018. Lo rende noto l'Istat. Il terzo trimestre del 2019 ha avuto due giornate lavorative in piu' rispetto al trimestre precedente e una in piu' rispetto al terzo trimestre del 2018. La variazione acquisita per il 2019 e' pari a +0,2%. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna si registra una variazione positiva dei consumi finali nazionali pari allo 0,3% e una diminuzione dello 0,2% degli investimenti fissi lordi. Le esportazioni sono diminuite dello 0,1% e le importazioni sono aumentate dell'1,3%. "La stima completa dei conti economici trimestrali conferma che nel terzo trimestre il Pil ha segnato un lievissimo incremento congiunturale, con una prosecuzione della fase di quasi ristagno dell'attivita' economica che dura ormai da poco meno di due anni - commenta l'Istat -. Il quadro della domanda e' caratterizzato, questo trimestre, da una spinta della componente interna, alimentata dal recupero dei consumi privati e dal riemergere di un contributo positivo delle scorte". (ITALPRESS). sat/com 29-Nov-19 12:56

