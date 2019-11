La Barilla lancia il nuovo biscotto Pan di Stelle: 'Biscocrema'

Pan di stelle, brand del gruppo Barilla nato dal primo biscotto Mulino Bianco al cacao nel 1983, lancia "Biscocrema", unendo la frolla alla ormai famosa crema Pan di stelle ricoperta di uno strato croccante di cioccolato.

Il nuovo biscotto, «un gioiellino» per Julia Schwoerer vice president marketing di Mulino Bianco, sarà sugli scaffali da gennaio 2020 in monoporzioni da 2 biscotti. Da anni il gruppo Barilla si impegna anche sul fronte nutrizionale dei suoi prodotti: Biscocrema è senza olio di palma, con nocciole italiane al 100% italiane e l’obiettivo 2020 è di utilizzare farine 100% provenienti da agricolture sostenibili. Il cacao utilizzato, inoltre è «prodotto prestando attenzione anche alle necessità primarie di chi lo produce».



«Pan di Stelle ha superato i 100 milioni di euro di valore al consumo, con una crescita del 50% rispetto all’anno scorso, non solo sulla crema ma su tutti i prodotti della gamma Pan di stelle. Il frollino, che è il secondo più venduto in Italia dopo le Gocciole, cresce dell’11% quest’anno», ha detto Julia Schwoerer, vice president marketing di Mulino Bianco in occasione della presentazione a Milano del nuovo biscotto.