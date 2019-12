Barilla rinnova l'accordo di filiera per il grano duro

Si rinnova l’accordo triennale di filiera per il grano duro tra la Barilla, la Societa’ produttori di sementi Bologna e le principali organizzazioni di produttori cerealicoli della regione: Op Grandi colture italiane, Op Cereali, Consorzio agrario Terre Padane, Consorzio agrario di Parma, Consorzio agrario dell’Emilia e Consorzio agrario adriatico. Questa mattina nella sede della Regione e’ stato firmato l’accordo per la campagna cerealicola 2019-2020 per la fornitura fi grano duro di alta qualita’ dell’Emilia Romagna alla Barilla per oltre 120 mila tonnellate l’anno che saranno prodotte in una superficie agricola di oltre 20mila ettari.

