Barilla, una nuova flotta di tir a metano liquido

Il Gruppo Barilla consolida il proprio impegno sul versante della sostenibilità e presenta la nuova flotta di veicoli Scania LNG di Nicolosi Trasporti, azienda leader nel trasporto nazionale per la Sicilia con mezzi a temperatura ambiente e a temperatura controllata. I veicoli, alimentati a metano liquido, saranno utilizzati per il trasporto di prodotto finito, dai magazzini degli stabilimenti Barilla presenti in Italia ai propri clienti ed al proprio Hub distributivo della Sicilia. Naturalmente all'insegna della filosofia "Buono per Te, Buono per il Pianeta".

I nuovi mezzi ridurranno in maniera concreta le emissioni di anidride carbonica e degli ossidi di azoto.

V.R.