Illa di Noceto: nuovi ordini da 3,6 milioni di euro

Illa S.p.A. – società leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana – ha ricevuto nuovi ordini del valore di 3,6 milioni di euro da un importante cliente domestico che vanno a confermare e alimentare il fatturato potenziale ad alta visibilità per il 2020 pari a circa 23 milioni di euro su un budget di circa 29,6 milioni di euro.

Come anticipato al mercato infatti lo scorso 8 novembre, in occasione dell’approvazione del piano strategico 2020-2023, nel corso di pochi mesi l’Azienda, grazie alla rinnovata squadra manageriale, ha saputo diversificare prontamente il portafoglio clienti, ponendo basi importanti per il raggiungimento dei target prefissati.

“Riposizionamento di prodotto e di mercato – dichiara Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato di Illa – recupero di marginalità, riduzione costi fissi accompagnati da investimenti mirati su tecnologie innovative sono i pilastri su cui abbiamo costruito il piano che, già oggi, a breve distanza dalla presentazione al mercato, sta dando importanti frutti".