Allarme Coldiretti:

«L'etichetta nutrizionale a semaforo e il nutriscore sugli alimenti bocciano ingiustamente quasi l’85% in valore del made in Italy a denominazione di origine (Dop) che la stessa Unione Europea dovrebbe invece tutelare e valorizzare». E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nell’esprimere apprezzamento per l'intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza che ha espresso perplessità e preoccupazioni italiane sul sistema dell’etichettatura dei prodotti alimentari alla nuova Commissaria alla Salute Stella Kyriakides.

«Il sistema di etichettatura a semaforo è fuorviante, discriminatorio e incompleto - sottolinea Prandini - e finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole, per favorire invece prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta. Si rischia di promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di sfavorire elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva considerato il simbolo della dieta mediterranea, ma anche specialità come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e il prosciutto di Parma le cui semplici ricette non possono essere certo modificate». Per Prandini «occorre lavorare affinché si introduca un sistema diverso 'a batteria' che tenga conto dell’insieme della dieta alimentare e non si focalizzi sul singolo prodotto».



