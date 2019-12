Chiesi lancia confezioni 'intelligenti' per aiutare il paziente nel corretto utilizzo dei farmaci

‘Confezioni intelligenti’ per dare risposte rapide ai dubbi dei pazienti affetti da patologie respiratorie, alle prese con terapie che, per essere efficaci, necessitano di un corretto utilizzo di farmaci e dispositivi di somministrazione. È questo l’obiettivo di “QR4Patients”, il progetto lanciato da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, che ha rinnovato il packaging di alcuni prodotti dell’area respiratoria con l’inserimento di un QR code, il ‘codice a puntini’ che rimanda a video-tutorial delle istruzioni d’uso presenti nel foglietto a beneficio del paziente. I video, grazie alla forza esplicativa delle immagini, illustrano in modo chiaro ed inequivocabile passaggi complessi da spiegare a parole, rappresentando un valido strumento a supporto della corretta assunzione della terapia inalatoria.

