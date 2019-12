Offerte di lavoro a cura di Publiedi

RESPONSABILE COMMERCIALE NORD E CENTRO ITALIA (RIF. 55446) per azienda operante nel settore della carpenteria metallica. La risorsa, rispondendo al Direttore Commerciale, si occuperà di: collaborare al raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto, elaborare le politiche commerciali, gestire il processo di vendita al fine di incrementare le opportunità di business, gestire i rapporti con gli enti esterni e con i clienti, conoscere il mercato e analizzarne le tendenze, valutare l’offerta della concorrenza interpretando la situazione economica generale e formulando suggerimenti pertinenti, ricercare nuovi canali per la vendita dei prodotti, pianificare e gestire il budget e il forecast di vendita. La figura inserita dovrà incrementare il fatturato aziendale attraverso l’incremento qualificato del pacchetto clienti e delle vendite, incrementare le vendite e la soddisfazione presso i clienti già in essere, gestire il rapporto con il cliente dal primo contatto fino ad avvenuto pagamento. Si richiede: diploma e/o laurea, esperienza nella mansione, propensione alle relazioni interpersonali e al perseguimento degli obiettivi. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del settore.

CAPO CONTABILE (RIF.55240) per azienda operante nel settore agroalimentare. La risorsa risponderà alla Direzione e si occuperà di: adempiere alle attività amministrative e contabili (prima nota, ciclo attivo e passivo, cassa, banche e cespiti…), predisporre, verificare e trasmettere i modelli F24, redigere e verificare il bilancio d’esercizio e i bilanci extracontabili in corso d’anno, predisporre i registri e le liquidazioni iva mensili, collaborare e supportare il controllo di gestione per il costante monitoraggio dell’andamento economico aziendale, gestire la tesoreria, interfacciandosi con gli istituti di credito ed enti terzi, predisporre le dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali. Requisiti: diploma di ragioneria e/o laurea in Economica, esperienza consolidata in analoga mansione maturata presso aziende manifatturiere di medie dimensioni o studi contabili strutturati, ottima conoscenza della normativa amministrativa e fiscale. Precisione, capacità organizzative e di pianificazione, orientamento al lavoro di squadra e al coordinamento delle risorse completano il profilo.

TECNICO MECCANICO ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’ (RIF. 45646) per azienda metalmeccanica con sede in provincia di Parma. Si ricerca un/una giovane diplomato/a tecnico meccanico o laureato/a in ingegneria meccanica da adibire al controllo qualità. La figura ricercata verrà inserita in Ufficio Qualità, in affiancamento al Responsabile e sarà di supporto all’Ufficio Tecnico e alla Produzione. Requisiti: diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica, attitudine all’ ambito metrologico. Doti di team working e precisione completano il profilo.

APPRENDISTA TECNICO INFORMATICO (RIF. 55245) Il/la candidato/a ideale è una giovane risorsa diplomata e/o laureata in Informatica o Elettronica che si occuperà di: installazione, configurazione, manutenzione Hardware, Sofware e Networking. Si richiede: diploma e/o laurea in materie informatiche o elettroniche, buona conoscenza della lingua inglese. Motivazione all’apprendimento, flessibilità, orientamento al team working e al problem solving completano il profilo.

TECNICO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI E AMBIENTE (RIF. 55213) per affermata società di consulenza aziendale. Il/la candidato/a ideale si occuperà: di Certificazioni, Qualità, Iso 14001, Responsabilità Sociale, Iso 45001, fornire assistenza e consulenza tecnica in materia ambientale alle aziende clienti. Si richiede: Laurea in Ingegneria o in Scienze Ambientali o in facoltà scientifica, capacità e possesso di formazione specifica, competenza e abilità nello svolgimento delle attività sopraindicate, esperienza almeno triennale in analoga mansione, propensione alle relazioni interpersonali e al lavoro di squadra.

SALDOCARPENTIERE A FILO E A TIG (RIF. 55184) per azienda metalmeccanica, con sede in provincia di Parma. Si richiede: esperienza nella mansione, autonomia operativa, capacità di lettura del disegno meccanico e buona manualità. Flessibilità, serietà, precisione e orientamento al lavoro di squadra completano il profilo.

ELETTRICISTA (RIF. 55231) per azienda operante nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali. La giovane risorsa si occuperà di ricerca guasti, manutenzioni e riparazioni. Si richiede: diploma tecnico di perito elettronico o elettrotecnico o qualifica professionale, conoscenze tecniche, motivazione, serietà e flessibilità. L’esperienza in analoga mansione costituisce titolo preferenziale.

ATTREZZISTA MECCANICO (RIF. 54394) per azienda metalmeccanica, con capacità di utilizzo tornio, fresa, rettifica. Si richiede: diploma tecnico (perito meccanico o formazione professionale), capacità di lettura del disegno tecnico, motivazione, flessibilità. L’esperienza, anche breve, in analoga mansione costituisce un requisito gradito.

IMPIEGATA/O COMMERCIALE ITALIA/ESTERO (RIF. 54354) per azienda operante nel settore della fornitura di articoli promozionali e antinfortunistici. La risorsa, inserita nell’Ufficio Commerciale, si occuperà della gestione della commessa dalla fase di preventivazione alla consegna finale al cliente, avrà la responsabilità della gestione dei fornitori (Italia ed estero) e dei contatti con i clienti (Italia ed estero). Si richiede: diploma e/o laurea, ottima padronanza del pacchetto Ms Office, utilizzo della posta elettronica e degli strumenti informatici, fluente conoscenza della lingua inglese; l’esperienza nella mansione costituisce titolo preferenziale.

ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE TURNISTA (RIF. 45200) Si ricerca un/una operaio/a da inserire nel reparto produzione, disponibile al lavoro su turni (diurni e notturni). Si richiede: diploma di scuola superiore, residenza nella provincia di Parma, puntualità e serietà. E’ gradita una precedente esperienza presso aziende manifatturiere. Sede di lavoro: provincia di Parma.

PROGETTISTA MECCANICO (RIF. 55413) per azienda specializzata nella consulenza e formazione in area meccanica. La risorsa, in possesso di diploma di perito meccanico e/o laurea in ingegneria meccanica, verrà inserita in ufficio tecnico e gestirà i progetti specifici dei clienti. Si richiede: formazione meccanica, esperienza pregressa in Modellazione Solida Cad 3D, esperienza nella mansione, buona conoscenza dei principali applicativi Ms Office. La conoscenza di Creo Parametric e della lingua inglese costituiscono titoli preferenziali. Motivazione all’apprendimento, dinamismo, orientamento al problem solving completano il profilo.



