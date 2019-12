Spandimento liquami, in Emilia-Romagna deroga già applicata

Bologna – La Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad applicare una deroga al divieto di spandimento di liquami zootecnici in agricoltura, con un provvedimento del direttore generale all’Ambiente, per questo mese e per il prossimo, gennaio.

Così come nelle altre regioni del bacino padano - Lombardia e Veneto -, anche qui sarà possibile provvedere alle operazioni di spandimento dei fertilizzanti secondo le indicazioni riportate nei bollettini nitrati. E per andare incontro alle esigenze degli allevatori, vista la situazione eccezionale che si è determinata a causa del prolungato periodo di maltempo delle scorse settimane, i bollettini verranno emanati da Arpae due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, con cadenze quindi più ravvicinate di quelle seguite finora.

Nessun territorio è quindi escluso. Anche perché c’è una ulteriore, importante novità: qualora in una area omogenea dovesse esserci il divieto di spandimento, sarà comunque possibile la distribuzione dei fertilizzanti azotati, specificati dal bollettino; basterà, per questo, che l’allevatore certifichi localmente l’esistenza delle condizioni favorevoli del suolo attraverso l’accertamento di un tecnico abilitato.

L’autorizzazione alla deroga è stata resa possibile dall’iniziativa della Regione, che ha sollecitato sul tema il ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, che hanno consentito di non applicare il divieto di spandimento dei liquami zootecnici per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. Tra l’altro, grazie all’interessamento della Regione Emilia-Romagna, era già stata concessa una deroga al divieto nello scorso novembre, per un periodo di due giorni.