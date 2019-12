Bper, gli auguri di Natale con Gianna Nannini

Un pubblico entusiasta di oltre 4000 persone ha gremito lunedì sera il Palapanini di Modena per la Serata degli Auguri organizzata da BPER Banca, che ha visto protagonista le note rock di Gianna Nannini. Il tradizionale momento di festa prenatalizio è stato anticipato dai saluti dell’Amministratore Delegato di BPER Alessandro Vandelli, che ha ricordato i momenti salienti del 2019, e da quelli del Presidente Pietro Ferrari, che ha ribadito il ruolo della Banca, vicina alle persone e ai territori.

Prima del concerto, inoltre, c’è stato spazio per un’iniziativa di solidarietà, con l’annuncio di contributi a sostegno di importanti progetti in ambito sanitario e culturale a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo e della Fondazione Bellonci, che organizza il Premio Strega, per il progetto di musealizzazione di Casa Bellonci a Roma.Presidente e Amministratore Delegato hanno consegnato le buste ai beneficiari.

Erogazioni liberali anche in favore di dieci Empori solidali: oltre all’Emporio “Portobello” di Modena, contributi per “Idea Solidale -Piccola Bottega della Solidarietà” di Milano, Emporio solidale “Dora” di Reggio Emilia, Emporio “Beverara 129” di Bologna, Emporio “Il Mantello” di Ferrara, “ Emporio Rimini”, “Stazione Alimentare” di Lanciano, Emporio “Marconi” di Roma, Cooperativa sociale “Il Sentiero” di Teggiano di Salerno ed Emporio “I 5 Pani” di Crotone.