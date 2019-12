Azienda di pistacchi emette minibond per 750 mila euro

L’azienda alimentare Pistacchio SpA, specializzata nella lavorazione del pistacchio e della frutta secca, comunica di avere emesso un Senior Secured Minibond del valore di 750.000 euro. Nel dettaglio l’operazione prevede una rata a tasso fisso del 6,5% per anno, una durata di 9 mesi e un Ltv garantito al 50% dal Fondo di Garanzia per le Pmi (Mcc). L’emissione dei Minibond è destinata a garantire le risorse finanziarie necessarie per l’acquisto dei pistacchi Bronte D.o.p. per la campagna 2019.

Pistacchio S.p.A. serve attualmente il mercato italiano (90%) ed europeo (10%) e punta a consolidare la presenza nei mercati domestici e incrementare lo sviluppo all’estero, anche grazie al supporto di Red-Fish Kapital SpA, socio di maggioranza con il 69,4% delle quote. «Siamo molto soddisfatti dell’operazione appena conclusa - dice Paolo Pescetto, presidente di Pistacchio S.p.A. - perché ci consentirà di sostenere finanziariamente la campagna acquisti del pistacchio di Bronte D.o.p. e sostenere la crescita della società che sta vivendo un periodo di profondo sviluppo e aumento dei volumi. Siamo passati infatti da un fatturato di 6 milioni nel 2018 agli oltre 16 milioni nel 2019, con l’obiettivo di 25 milioni entro il 2020».