Patuanelli "Sei mesi per salvare Alitalia, ultimo tentativo"

ROMA (ITALPRESS) - "Sei mesi per salvare Alitalia ma questo, dopo il no di Atlantia, e' l'ultimo tentativo perche' l'Azienda perde 2 milioni al giorno". Cosi', in un'intervista al Messaggero, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, secondo cui "l'obiettivo e' chiudere entro meta' anno, con la scadenza del mandato al commissario, altrimenti si chiude, non ci saranno altri fondi". "Per Alitalia - sottolinea - questo e' davvero l'ultimo intervento dello Stato". "Avevo di fronte due strade: la liquidazione della compagnia o avviare una nuova procedura", spiega il ministro, che ha scelto la seconda ipotesi. "Coltivo la speranza che si possa arrivare ad una soluzione", dichiara, annunciando: "Proprio ieri sera ho firmato i bonifici", pari a 400 milioni per garantire la continuita' aziendale della compagnia. (ITALPRESS). vbo/r 21-Dic-19 09:10

