A Parma (e nella maggior parte d'Italia) saldi al via il 4 gennaio

4 gennaio (primo giorno feriale antecedente l’Epifania), al via i saldi nella maggior parte delle città italiane, Parma compresa. Ci sono alcune variazioni regionali vista la flessibilità concessa in materia, come in Basilicata dove gli sconti partiranno dal 2. La comunicazione è arrivata do Confesercenti. Resta comunque salva, a tal proposito, ogni eventuale prossima diversa deliberazione, a cura dei rispettivi Assessorati al commercio. Varie discipline regionali hanno confermato il divieto di effettuare vendite promozionali nel periodo antecedente l’inizio delle vendite di fine stagione.

ABRUZZO 4 gennaio – 3 marzo 2020

BASILICATA 2 gennaio – 2 marzo 2020

CALABRIA 4 gennaio – 3 marzo 2020

CAMPANIA 4 gennaio – 3 marzo 2020

EMILIA ROMAGNA 4 gennaio - durata massima 60 gg

LAZIO 4 gennaio – durata 6 settimane

LIGURIA 4 gennaio – 17 febbraio 2020

LOMBARDIA 4 gennaio - 3 marzo 2020

MARCHE 4 gennaio – 1° marzo 2020

MOLISE 4 gennaio - durata massima 60 gg

PIEMONTE 4 gennaio - durata massima 8 settimane

PUGLIA 4 gennaio – 3 marzo 2020

TOSCANA 4 gennaio – 3 marzo 2020

UMBRIA 4 gennaio - durata massima 60 gg

VENETO 4 gennaio – 28 febbraio 2020

FRIULI VENEZIA GIULIAdal 4 gennaio

SARDEGNA4 gennaio- durata massima 60 gg

SICILIA2 gennaio – 15 marzo 2020

VALLE D'AOSTA2 gennaio - durata massima 60 gg

PROVINCIA TRENTOtutto l'anno previa autorizzazione CamCom

PROVINCIA BOLZANOvariabili a seconda dei distretti