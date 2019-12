Offerte di lavoro a cura di Publiedi

RESPONSABILE COMMERCIALE NORD E CENTRO ITALIA (RIF. 55446) per azienda operante nel settore della carpenteria metallica. La risorsa, rispondendo al Direttore Commerciale, si occuperà di: collaborare al raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto, elaborare le politiche commerciali, gestire il processo di vendita al fine di incrementare le opportunità di business, gestire i rapporti con gli enti esterni e con i clienti, conoscere il mercato e analizzarne le tendenze, valutare l’offerta della concorrenza interpretando la situazione economica generale e formulando suggerimenti pertinenti, ricercare nuovi canali per la vendita dei prodotti, pianificare e gestire il budget e il forecast di vendita. La figura inserita dovrà incrementare il fatturato aziendale attraverso l’incremento qualificato del pacchetto clienti e delle vendite, incrementare le vendite e la soddisfazione presso i clienti già in essere, gestire il rapporto con il cliente dal primo contatto fino ad avvenuto pagamento. Si richiede: diploma e/o laurea, esperienza nella mansione, propensione alle relazioni interpersonali e al perseguimento degli obiettivi. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del settore.

CAPO CONTABILE (RIF.55240) per azienda operante nel settore agroalimentare. La risorsa risponderà alla Direzione e si occuperà di: adempiere alle attività amministrative e contabili (prima nota, ciclo attivo e passivo, cassa, banche e cespiti…), predisporre, verificare e trasmettere i modelli F24, redigere e verificare il bilancio d’esercizio e i bilanci extracontabili in corso d’anno, predisporre i registri e le liquidazioni iva mensili, collaborare e supportare il controllo di gestione per il costante monitoraggio dell’andamento economico aziendale, gestire la tesoreria, interfacciandosi con gli istituti di credito ed enti terzi, predisporre le dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali. Requisiti: diploma di ragioneria e/o laurea in Economica, esperienza consolidata in analoga mansione maturata presso aziende manifatturiere di medie dimensioni o studi contabili strutturati, ottima conoscenza della normativa amministrativa e fiscale. Precisione, capacità organizzative e di pianificazione, orientamento al lavoro di squadra e al coordinamento delle risorse completano il profilo.

RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (RIF. 55491) la risorsa ricercata avrà la responsabilità di assicurare lo sviluppo, l’adeguatezza e la gestione delle unità e delle risorse hardware e software aziendali, di tutto il sistema informatico e tecnologico aziendale. Il/la candidato/a dovrà: operare nel rispetto delle direttive ricevute e piani approvati, delle politiche e procedure aziendali, identificare le esigenze organizzative, pianificare eventuali piani di miglioramento, proporre e realizzare scelte HW e SW adeguate alle esigenze aziendali nel rispetto degli investimenti economici pianificati e concordati, assicurare la funzionalità, qualità e tempistica delle elaborazioni, la sicurezza dei dati e l’adeguato dimensionamento delle risorse informatiche e strumenti di lavoro, attuare e controllare sistematicamente il funzionamento dei sistemi installati, fornire completo supporto al personale aziendale per tutte le esigenze connesse alla loro attività lavorativa, coordinare la formazione degli utenti aziendali e favorire tra loro adeguata cultura informatica, redigere rapporti di analisi e di processi organizzativi aziendali periodici quando richiesti, apportare all’interno dell’azienda la propria competenza tecnica e mantenere il costante aggiornamento specialistico. Si richiede: diploma e/o laurea in materie informatiche, esperienza pregressa nella mansione, orientamento al problem solving, residenza/domicilio nella provincia di Parma.

IMPIEGATA/O COMMERCIALE ITALIA/ESTERO (RIF. 54354) per azienda operante nel settore della fornitura di articoli promozionali e antinfortunistici. La risorsa, inserita nell’Ufficio Commerciale, si occuperà della gestione della commessa dalla fase di preventivazione alla consegna finale al cliente, avrà la responsabilità della gestione dei fornitori (Italia ed estero) e dei contatti con i clienti (Italia ed estero). Si richiede: diploma e/o laurea, ottima padronanza del pacchetto Ms Office, utilizzo della posta elettronica e degli strumenti informatici, fluente conoscenza della lingua inglese; l’esperienza nella mansione costituisce titolo preferenziale.

SALDOCARPENTIERE A FILO E A TIG (RIF. 55184) per azienda metalmeccanica, con sede in provincia di Parma. Si richiede: esperienza nella mansione, autonomia operativa, capacità di lettura del disegno meccanico e buona manualità. Flessibilità, serietà, precisione e orientamento al lavoro di squadra completano il profilo.

ELETTRICISTA (RIF. 55231) per azienda operante nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali. La giovane risorsa si occuperà di ricerca guasti, manutenzioni e riparazioni. Si richiede: diploma tecnico di perito elettronico o elettrotecnico o qualifica professionale, conoscenze tecniche, motivazione, serietà e flessibilità. L’esperienza in analoga mansione costituisce titolo preferenziale.

PROGETTISTA MECCANICO (RIF. 55413) per azienda specializzata nella consulenza e formazione in area meccanica. La risorsa, in possesso di diploma di perito meccanico e/o laurea in ingegneria meccanica, verrà inserita in ufficio tecnico e gestirà i progetti specifici dei clienti. Si richiede: formazione meccanica, esperienza pregressa in Modellazione Solida Cad 3D, esperienza nella mansione, buona conoscenza dei principali applicativi Ms Office. La conoscenza di Creo Parametric e della lingua inglese costituiscono titoli preferenziali. Motivazione all’apprendimento, dinamismo, orientamento al problem solving completano il profilo.

MANUTENTORE (RIF. 45012) per azienda operante nel settore socio sanitario. Il/la candidato/a gestirà in modo efficiente ed efficace la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria degli immobili, delle attrezzature e degli automezzi; dovrà inoltre essere in grado di utilizzare macchine semplici per il giardinaggio e lo sgombero neve. Requisiti: patente B e possibilmente D, competenze di elettronica ed idraulica, disponibilità al lavoro su sei giorni/settimana, flessibilità di orario in virtù delle necessità aziendali, conoscenze informatiche di base.

ATTREZZISTA MECCANICO (RIF. 54394) per azienda metalmeccanica, con capacità di utilizzo tornio, fresa, rettifica. Si richiede: diploma tecnico (perito meccanico o formazione professionale), capacità di lettura del disegno tecnico, motivazione, flessibilità. L’esperienza, anche breve, in analoga mansione costituisce un requisito gradito.

APPRENDISTA TECNICO INFORMATICO (RIF. 54341) per azienda commerciale, specializzata nella rivendita di attrezzature e macchine da ufficio. La giovane risorsa si occuperà dell’installazione, configurazione, manutenzione e assistenza dei prodotti presso la sede e presso i clienti. Si richiede: diploma tecnico di perito informatico o elettronico, patente B, domicilio nella provincia di Parma, motivazione all’apprendimento e capacità di problem solving.

MONTATORE MECCANICO (RIF. 53071) per azienda in provincia di Parma. La giovane risorsa, inserita in produzione, si occuperà del montaggio manuale. Si richiede: diploma tecnico, capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti di misura, predisposizione al lavoro manuale e precisione. L’esperienza in analoga mansione costituisce un requisito preferenziale.

MANUTENTORE (RIF. 55487) La figura ricercata risponderà al Responsabile della Manutenzione e si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari di linea. Si richiede esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro su turni, flessibilità, orientamento al lavoro in team e al problem solving.

