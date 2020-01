Credit Agricole Italia colloca doppio bond da 1,25 mld

Crédit Agricole Italia ha emesso un nuovo dual-tranche Covered Bond, a 8 e 25 anni, per un valore complessivo di 1,250 miliardi (rispettivamente 500 milioni e 750 milioni). Oltre 150 ordini per più di 3 miliardi, con una preponderante componente internazionale, si legge in una nota.

La tranche a 25 anni rappresenta l’emissione di covered bond con più elevata durata finora registrata in Italia.

L’emissione è stata curata da Credit Agricole Cib, con joint bookrunners LBBW, Ing, Natixis, NatWest Markets e Unicredit e s'inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.