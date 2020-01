Dove investire nel 2020: i consigli dei gestori

Lunedì 20 gennaio torna in edicola con la Gazzetta l'inserto settimanale dedicato all'economia. Avrà una veste grafica leggermente rinnovata per allinearsi al nuovo corso degli inserti che quotidianamente arricchiscono la Gazzetta a partire dalla grande “G” della testata bodoniana “Gazzetta di Parma”.

Il tema di copertina di questa settimana riguarda gli investimenti. Abbiamo chiesto a cinque gestori di indicarci le vie da seguire nel 2020 per orientare i nostri risparmi tra azioni, obbligazioni, titoli di stato, beni rifugio ecc. indicando anche i profili ideali per investitori prudenti e dinamici. Non mancherà ovviamente la rubrica "La parola all'esperto": parliamo di previdenza e di spese condominiali. Potete inviare i vostri quesiti su lavoro, fisco, casa, previdenza a esperto@gazzettadiparma.net