Costa Crociere offre 700 nuove opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi. Le selezioni, previste durante tutto il corso del 2020, avverranno con due modalità: tramite percorso di formazione per l'assunzione e i «Recruiting Day», appuntamenti a bordo delle navi con selezione diretta. Prima tappa in collaborazione con Monster, il 29 febbraio a Savona, a bordo di Costa Smeralda per la selezione di 72 figure dell’ospitalità.