Chiesi produrrà inalatori a basso impatto di CO2. No alla Borsa

Un piano quinquennale di investimenti di 350 milioni di euro per produrre farmaci inalatori per asma e broncopneumopatia ostruttiva a basso impatto di carbonio: è una delle azioni intraprese dalla multinazionale farmaceutica Chiesi per ottenere la certificazione B-Corp, riconoscimento dato alle aziende che si impegnano ad avere un impatto anche socio-ambientale, oltre al profitto. Il percorso è stato presentato alla stampa oggi a Milano.

La certificazione B-Corp (da Benefit-Corporation) viene riconosciuta da B-Lab, un ente no-profit Usa indipendente, alle aziende che decidono di non generare solo utili, ma di avere anche un impatto socio-ambientale. Adempiere ai requisiti richiesti e ottenere il punteggio sufficiente per la certificazione non è facile: ogni anno nel mondo ci provano 100.000 aziende, ma solo il 3% ci riesce. In Italia su 2400 aziende, l’hanno avuta in 100.

«Nell’ambito di questo percorso duraturo nel tempo - ha detto Maria Paola Chiesi, Shared value sustainability head del gruppo Chiesi - ci impegniamo a creare valore per i pazienti, i nostri dipendenti e la comunità in cui operiamo, rispettando l’ambiente che ci circonda». Tra le azioni intraprese c'è l’adozione di un codice di condotta dai fornitori, l’impegno a garantire l'accesso alle cure per malattie respiratorie e neonatali in Africa e America Latina, il benessere dei dipendenti garantendo inclusione e diversità, il risparmio energetico, e investimenti per lo sviluppo culturale, ambientale e sociale di Parma, sede dell’azienda.

La quotazione in borsa non è al momento in previsione per il gruppo farmaceutico Chiesi. Lo ha precisato Maria Paola Chiesi, nipote del fondatore nonché Shared Value and Sustainability Head del Gruppo Chiesi, in una conferenza stampa oggi a Milano.

«Ora non è in previsione - ha spiegato - e non ne abbiamo bisogno. In futuro magari, a fronte di investimenti e situazioni particolari, ma per ora non ne parla».