Farmaci: il gruppo Chiesi crea un'unità dedicata a malattie rare

Il gruppo Chiesi Farmaceutici crea una nuova unità di business: la "Global Rare Diseases" sarà incentrata su ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per le malattie rare e ultra-rare. La struttura avrà sede a Boston, negli Stati Uniti, e si concentrerà inizialmente su tre macro aree: il metabolismo, con focus su malattie da accumulo lisosomiale, e su disturbi ematologici e oftalmologici.

Il lancio, spiega in una nota Giacomo Chiesi, alla guida della neonata unità, avviene prima del World Symposium, «uno degli incontri annuali più importanti incentrati sulle malattie rare. Durante il simposio - aggiunge - è nostra intenzione entrare in contatto con i membri delle comunità legate ai disturbi da accumulo lisosomiale e più ampie comunità di malattie rare, per delineare le speranze e gli obiettivi della nostra divisione e identificare opportunità per noi di collaborare nella ricerca e nel trattamento dei pazienti». «Esistono più di 7000 malattie rare - afferma Chiesi - e per la stragrande maggioranza non esiste un trattamento disponibile. Siamo molto entusiasti di mettere decenni di esperienza Chiesi nello sviluppo di farmaci e nel supporto ai pazienti per fare la differenza nel trattamento di molte malattie rare nei prossimi anni».

