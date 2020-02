Al via Modenantiquaria: gli antiquari di Parma tra i top d'Europa

Apre al pubblico domani e prosegue fino a domenica 16 febbraio a ModenaFiere la XXXIV edizione di Modenatiquaria. Sono quattro i galleristi di Parma e provincia selezionati per esporre a fianco di realtà internazionali di altissimo livello. La kermesse modenese si è affermata come una delle mostre mercato più importanti in Italia e apprezzate d’Europa

L’alto antiquariato internazionale è targato anche Parma e provincia. Galleria Bertogalli, Galleria Le Due Torri di Noceto, Teak Forniture di Fidenza, e Galleria Miele di Giovanna Dalla Turca (Sissa) sono le quattro gallerie del territorio parmense che affiancheranno le oltre 160 realtà “top” dell’antiquariato internazionale alla XXXIV edizione di Modenantiquaria, che prende il via domani mattina presso il quartiere fieristico di Modena e prosegue fino a domenica 16 febbraio.

Modenantiquaria segue i seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle 15.00 alle 20.00, dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 20.00. Biglietto intero: euro 15

Biglietto ridotto: euro 12

E’ possibile acquistare online sul sito il biglietto al prezzo ridotto di 12 € (più 0,48 € di prevendita).

Infoline: ModenaFiere, tel. 059 848380 www.modenantiquaria.it