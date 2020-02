Moda: Twinset venduta entro il 2020, incarico a Jp Morgan

«Il marchio è stato messo in vendita e l’affare si concluderà entro quest’anno": questa la conferma alle indiscrezioni ricevuta dai sindacati durante un incontro all’azienda Twinset. Il marchio fondato dalla stilista carpigiana Simona Barbieri e dal marito Tiziano Sgarbi, usciti dalla società nel 2017, sta per passare di mano. Il fondo Carlyle, che detiene il 100% della proprietà, ha dato l’incarico alla banca d’affari Jp Morgan - riferisce la Gazzetta di Modena - di gestire le operazioni. Il passaggio di proprietà, se tutto andrà come previsto, dovrebbe avvenire entro il terzo trimestre 2020.

Ad acquistare il marchio carpigiano, spiega il quotidiano, potrebbe essere interessato il cinese Fosun, gruppo finanziario che annovera già tra le sue griffe Caruso, Wolford, John Knits e Lanvin e che guarderebbe a Twinset, guidata dall’ad Alessandro Varisco, per aggiungere un prestigioso nome a quelli già collezionati.

I sindacati hanno chiesto chiarimenti all’azienda per avere conferma delle operazioni in corso e garanzie che non ci siano ripercussioni sui dipendenti (circa 300 nello stabilimento di Carpi). In risposta hanno ottenuto un incontro in cui è stato confermato l’imminente passaggio di proprietà. «E' vero che il marchio è stato messo in vendita e che l’operazione è calendarizzata entro quest’anno - conferma Sergio Greco, di Cgil-Filctem - Durante l’incontro abbiamo anche chiesto garanzie che tale operazione non si ripercuoterà negativamente sui dipendenti. Garanzia che ci è stata confermata».

