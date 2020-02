Domani Inserto Economia: le conseguenze del coronavirus sulle aziende

Nell'inserto economia che come ogni lunedì è all'interno della Gazzetta, primo piano dedicato alle conseguenze per l'economia reale del coronavirus, con le esperienze delle nostre aziende che lavorano a stretto contatto con la Cina. Parliamo anche di Etf, di consulenza 4.o e di Brexit (la City diventerà come Singapore?). Per la rubrica La parola all'esperto il tema è quello dei «contributi silenti». Inviate i vostri quesiti su fisco, lavoro, previdenza, casa a esperto@gazzettadiparma.net

