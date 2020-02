Domani come ogni lunedì con la Gazzetta c'è l'inserto economia. Focus sul fenomeno start-up, che crescono nel segno dell'innovazione. Ci occupiamo dell'export di Parma in Canada dopo l'accordo Ceta e di finanza comportamentale.

L'azienda della settimana è Mulino Formaggi. Per la rubrica La parola all'esperto spazio a quesiti sulla casa. Potete inviare le vostre domande su previdenza, fisco, lavoro, casa a esperto@gazzettadiparma.net