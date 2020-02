Cibus 2020 sarà inaugurato l'11 maggio e diventa a cadenza annuale

Cibus 2020 sarà inaugurato lunedì 11 maggio come evento unico dedicato al confronto tra industria alimentare e distribuzione con molte novità in campo. Obiettivo è rilanciare i consumi interni e per l’export massima flessibilità nella scelta dei mercati. In un incontro con la stampa oggi a Milano sono state illustrate le prime anticipazioni sul salone alla presenza del presidente di Fiere di Parma Giandomenico Auricchio, del ceo Antonio Cellie, del presidente di Federalimentare ivano Vacondio. Inoltre dal 2020 Cibus diventa annuale, ci sarà anche nel 2021 al posto di Cibus Connect

© RIPRODUZIONE RISERVATA cibus