Varano, stasera alla Dallara un incontro sul clima che cambia

Il gruppo Dallara di Varano Melegari, in occasione di Parma capitale italiana della cultura 2020, ha aderito a «Imprese aperte», progetto ideato dall’associazione «Parma, io ci sto!» e dall’Unione parmense degli industriali».

Si tratta di un'iniziativa per far conoscere le aziende e le loro peculiarità a un pubblico allargato di cittadini, turisti e scuole.

Due le finalità fondamentali: creare «Cultura dell'mpresa» nel territorio e sviluppare «Cultura in impresa», accogliendo progetti artistici e culturali nelle forme più diverse.

Per il progetto «Cultura in impresa», così, Dallara ha organizzato una serie di incontri legati ai 17 obiettivi Onu per la sviluppo sostenibile.

Il primo appuntamento, ad ingresso gratuito, si terrà questa sera alle 21 all'auditorium della Dallara Academy: Alessandro Orlando, giornalista del Corriere della Sera, esperto di clima e ambiente, affronterà il tema «Come sta cambiando il clima in Italia. Cosa stiamo facendo per impedirlo».

varano