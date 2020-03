Scuola, dal Gruppo Spaggiari attive oltre 40.000 aule virtuali per la didattica a distanza

A fronte dell’emergenza Coronavirus, il Gruppo Spaggiari di Parma – gruppo leader da oltre 90 anni nella fornitura di servizi e strumenti multimediali per il mondo della scuola - implementa il servizio Aule Virtuali, che permette alle scuole che lo desiderano di gestire e svolgere attività didattica a distanza in piena autonomia. Solo nell’ultima settimana, a seguito della chiusura degli istituti scolastici in diverse regioni per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, le nuove attivazioni gratuite sono state oltre 600.

Il registro elettronico ClasseViva è già stato adottato da 2.500 scuole ed è utilizzato da oltre 2 milioni di studenti e famiglie e da più di 400.000 docenti in tutta Italia. A fronte dell’emergenza, il gruppo mette a disposizione il modulo aggiuntivo Aule Virtuali, uno strumento evoluto per gestire in modo semplice ed efficace le attività educative di tipo cooperativo, attraverso videolezioni in diretta web, creazione di spazi di lavoro condivisi e costruzione di percorsi didattici personalizzati. Per gli istituti che hanno già adottato il registro elettronico ClasseViva, il modulo Aule Virtuali è offerto gratuitamente fino a fine anno.