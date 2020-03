Coronavirus: i consigli per evitare il panico sui mercati

Mercati sotto pressione, listini a picco, volatilità alle stelle: nell'inserto Economi, in edicola domani come ogni lunedì all'interno della Gazzetta, abbiamo chiesto ai gestori i consigli utili per evitare il panico indotto dall'epidemia di coronavirus su tutti i listini. Sale invece il Biotech: scopriamo che prospettive ha il settore. Parliamo anche di carbon printing e del valore della privacy. L'azienda della settimana è la Go Athletic Studio.

Per la rubrica La parola all'esperto il tema è la previdenza. Inviate i vostri quesiti su fisco, previdenza, lavoro, casa a esperto@gazzettadiparma.net