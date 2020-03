Borse: Europa sugli scudi, sale il greggio, Milano +3%

Borse europee sugli scudi dopo il riambalzo dell’apertura a seguito del rialzo del prezzo del greggio, che nella vigilia aveva mortificato i listini. Milano (+3%) è la migliore, seguita da Parigi (+2,9%), Madrid (+2,7%), Londra (+2,67%) e Francoforte (+2,44%). Sugli scudi Eni (+6%), Saipem 8+5,8%), Shell (+4,9%) e Total (+4,99%). Il completamento degli studi per un test sul coronavirus spinge Diadsorin (+11,88%) e, di riflesso, Novartis (+3,79%) a Zurigo e Galapagos (+4,45%) sulla piazza di Amsterdam.



Russia: borsa in picchiata, indice Moex-10%, Rts -16%

L’indice in rubli MOEX è sceso del 10,4% a 2.436 punti con l’apertura delle contrattazioni alla Borsa di Mosca, mentre l’RTS denominato in dollari è sceso del 16% a 1.056 punti, i livelli più bassi dall’inverno del 2019. I mercati in Russia ieri erano chiusi a causa del recupero delle ferie per il giorno della donna. Malissimo anche il rublo, che vale 72 punti rispetto al dollaro e ben 85 rispetto all’euro. Lo riportano le agenzie russe.

Asia rimbalza, risale il greggio,Tokyo +0,85%

Rimbalzano le principali borse di Asia e Pacifico dopo il tracollo della vigilia dovuto alla combinazione tra gli effetti del coronavirus e del brusco calo delle quotazioni del petrolio. Con il rallentamento dei nuovi casi di coronavirus in Cina e il greggio in crescita (Wti +6,49%) hanno chiuso in rialzo Tokyo (+0,85%), Shanghai (+1,82%), Seul (+0,42%) e Sidney (+3,11%). Ancora aperta Hong Kong (+1,97%), chiusa per festività Mumbai. Positivi i futures sull'Europa e sugli Stati Uniti.

Shanghai chiude a +1,82%, Shenzhen a +2,42%

Le Borse cinesi hanno un rimbalzo nella seconda parte della seduta, sostenute dalla prima visita dallo scoppio della crisi del presidente Xi Jinping a Wuhan, l'epicentro dell’epidemia del coronavirus: l’indice Composite di Shanghai chiude con un guadagno dell’1,82%, a 2.996,76 punti, mentre quello di Shenzhen balza del 2,42%, a quota 1.887,34.

La visita di Xi rimarca l’ultima mossa rassicurante della leadership cinese negli sforzi pubblici contro l’infezione che da dicembre ha ucciso finora oltre 3.100 in Cina.

Hong Kong prova il rimbalzo, apre a +0,98%

La Borsa di Hong Kong prova il rimbalzo, all’indomani della perdita del 4,23% sui timori del coronavirus e del crollo dei prezzi del petrolio: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,98%, a 25.285,68 punti.