Barilla Avanti tutta con la produzione e la distribuzione

Il sistema produttivo che non si ferma. Per garantire la produzione dei beni alimentari di prima necessità. E quindi poter rifornire i punti vendita e i supermercati. È quello che sta avvenendo ad esempio in Barilla, nel pastificio di Pedrignano e negli stabilimenti sughi e prodotti da forno a Rubbiano in provincia di Parma, così come in tutti gli altri siti produttivi del Gruppo in Italia e non solo. Nonostante questo difficile contesto, infatti, grazie a un grande sforzo compiuto da tutti, la produzione e la distribuzione dei prodotti alimentari (in particolare pasta, sughi, fette biscottate, grissini, prodotti proprio in questi siti) stanno procedendo regolarmente.

