Donazioni di Bormioli Pharma ed Emilbanca

Bormioli Pharma, azienda leader internazionale nella produzione di imballaggi e uso farmaceutico, si schiera oggi al fianco del reparto di Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma con una donazione di 100.000 euro.

La somma sarà a disposizione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per garantire l'aderenza all'emergenza Covid-19 sul territorio, e consentirà l'acquisto di beni sanitari consumabili, come dispositivi di protezione individuale, camici ecc., E strutture sanitarie come respiratori e nuovi letti attrezzati.

Bormioli Pharma, che ha sede a Parma e un impianto di produzione di imballaggi farmaceutici in plastica a Castelguelfo, ha prodotto nel 2019 circa 6,5 ​​miliardi di pezzi in plastica e vetro, con un fatturato di circa 250 milioni di euro, e conta sette stabilimenti in Italia, Francia e Germania con più di 1.200 dipendenti.

Da Emil Banca una donazione di 120mila euro per l’emergenza Covid-19, saranno destinati alla Terapia Intensiva dell’Ospedale di Guastalla

Una generosa donazione di 120.000 euro da parte di Emil Banca supporta l’impegno dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia nel far fronte all’emergenza data dalla diffusione del virus Covid-19. La somma sarà destinata a integrare le dotazioni per l’attività del reparto di Terapia Intensiva di Guastalla, una delle sedi individuate per l’assistenza ai pazienti colpiti dal virus.