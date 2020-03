Wall Street apre in forte rialzo, bene anche le europee

Wall Street apre in forte rialzo. Il Dow Jones sale del 5,81% a 19.690,84 punti, il Nasdaq avanza del 5,09% a 7.212,73 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 5,09% a 2.351,93 punti. Anche le borse europee sono tutte in forte crescita dopo l'annuncio della Fed di essere disposta a forti acquisti di bond.

Proseguono in netto positivo le principali Borse europee con l’apertura in volata di Wall Street, dopo le mosse della Fed. Milano guadagna il 6,1%, con lo sprad Btp-Bund a 192 punti, Francoforte il 6,9%, Parigi il 4,8% e Londra il 2,9%, in attesa dell’Eurogruppo verso sera, mentre per Piazza Affari c'è anche l’appuntamento di metà pomeriggio con l’audizione col ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri sul Cura Italia.

I mercati sembrano dunque incuranti delle nuove stime di Moody's sul Pil per l’Eurozona, che ricalcola i valori alla luce dei lock-down per l’emergenza coronavirus. L’inquietudine dei mercati resta comunque testimoniata dal rialzo dell’oro (+2,8%), mentre l’euro rimane in rialzo sul dollaro, a 1,079, il brent scende sotto i 28 dollari, a 27,6, mentre il greggio wti segna un -1,4%. A brillare ci sono le banche e i servizi bancari come Nexi (+13,7%), mentre si riprende in tutto il Vecchio continente anche la moda.

«Faremo qualunque cosa necessaria per riportare la crescita e la fiducia e per proteggere i posti di lavoro, le imprese e la tenuta del sistema finanziario». Lo affermano i ministri delle Finanze e governatori del G7 dopo la conference call tenuta stamani sulla risposta allo shock economico del coronavirus.

«Ci impegniamo anche - si legge nel comunicato pubblicato dal dipartimento del tesoro Usa - di promuovere il commercio globale e gli investimenti a tutela della prosperità».