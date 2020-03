Buona partenza per le borse europee. Francoforte guadagna il 2,96%, Parigi il 2,29% e Londra alle prime battute segna un rialzo dell’1,52 per cento. Piazza Affari apre in aumento all’indomani del suo quarto maggior rialzo di sempre. L’indice Ftse Mib segna un guadagno dell’1,76 per cento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA borse