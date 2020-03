Draghi eroe suo malgrado

In questo tempo maledetto di sofferenza si incrociano continuamente due piani, quello drammatico dell’emergenza e quello impacciato delle soluzioni possibili. Che devono scaturire da un lato dalla ricerca scientifica e dall’altro dalle scelte politico-economiche. Occupiamoci di queste ultime.

Purtroppo per l’ennesima volta l’Europa non ha saputo trovare una risposta comune di fronte a un’emergenza; ognuno si preoccupa solo del proprio giardino e pazienza se in quello del vicino cresce l’erba cattiva. La deriva a livello mondiale purtroppo è questa (Trump la cavalca da quattro anni, la Russia da molto prima per non parlare della Cina) eppure la parola “Unione” davanti a “Europea” dovrebbe pur significare qualcosa. Invece no: dalle mascherine negate all’Italia alle chiusure unilaterali dei confini, dalle misure ovunque differenti (in Svezia liberi tutti) alla farsa del vertice europeo di giovedì - dove la videoconferenza è parsa la minore delle distanze fra i leader - è evidente che il continente è in crisi.

C’è sicuramente un vizio di fondo - come ha ben evidenziato venerdì su queste colonne Eugenio Pavarani - perché le leve di governo economico dei singoli Stati non sono mai state pienamente conferite agli organi di decisione europei. Vero, però oggi il rintocco sinistro di Bertolt Brecht (“Sventurata la terra che ha bisogno di eroi”) ci ricorda anche che questa povera Europa non ha più leader. Angela Merkel è spuntata, Christine Lagarde ha fatto il peggior esordio possibile, Ursula von der Leyen non incide (peggio, ieri sera ha fatto addirittura retromarcia), gli uomini non sono nemmeno pervenuti.

Tranne uno. Che in questo momento non occupa posti di comando. Si chiama Mario Draghi e il suo editoriale sul Financial Times di giovedì - che lo proietta involontariamente nel ruolo di “eroe” - ha segnato in modo netto, lucido e in definitiva semplice lo spartiacque di questa crisi. L’ex presidente della Bce ha scandito il suo ormai proverbiale “whatever it takes” in versione 2.0 dall’alto di tre doti formidabili: competenza, autorevolezza e carisma. Nei casi migliori gli attuali leader europei riescono ad averne sì e no una, spesso nemmeno quella.

Draghi - in estrema sintesi - ha parlato di una vera e propria guerra spiegando la necessità di agire immediatamente facendo leva sul debito pubblico. Un cambio di passo rispetto al rigore sulle riforme professato per anni dall’Eurotower (ricordate i continui inviti ai governi continentali?) che nessuno può scambiare per un voltafaccia. Semplicemente perché la sua è la lettura corretta e autorevole di questa situazione. Nel 2012 serviva “qualsiasi cosa” per salvare l’euro, successivamente si sono rese necessarie politiche di rigore, oggi occorre uno sforzo ulteriore per salvare l’Unione stessa. E’ il pensiero di un “uomo forte” che non ha nulla dell’”uomo forte” sbandierato dai sovranisti dell’ultima ora e conserva invece una visione autenticamente europea che rimanda a Monnet e Adenauer, ammesso che quel sogno sia ancora praticabile.

Un gancio ben assestato, quello di Draghi. E l’Europa, barcollante come un pugile, non riesce ancora a metterlo a fuoco. Partiamo dall’Italia: le parole di Draghi hanno permesso a Giuseppe Conte di trovare il coraggio per sbattere i pugni in merito al piano di aiuti, forse per puntellare una solitudine di governo sempre più evidente, mentre il coro di elogi bipartisan all’ex presidente della Bce esorcizza in realtà la paura di un governissimo guidato da Supermario, di cui si vocifera in modo insistente, che boccerebbe l’intera classe politica attuale. Eppure - ne siamo certi - proprio Draghi è il primo a non volerne sentir parlare. Inevitabile a questo punto che si levasse il grido disperato di Sergio Mattarella (l’unico a non perdere mai la lucidità) per chiedere ai 27 di aprire gli occhi.

E l’Europa? Si va dalle entusiastiche adesioni all’editoriale sul Financial Times, come quella di Macron che dimostra il poco carisma che aleggia all’Eliseo, alle risposte sul campo della “lega anseatica” che si è ulteriormente irrigidita producendo una “non decisione” dal vertice di giovedì: l’Europa si è presa due settimane di tempo. Sono altre due settimane di vantaggio per il virus e per le crepe che stanno devastando il sistema economico. L’esatto contrario dell’urgenza scandita da Draghi. Purtroppo aveva ragione Brecht.



