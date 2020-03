Emergenza Coronavirus: la reazione dell'industria

E' ancora l'emergenza coronavirus al centro dell'inserto economia del lunedì che troverete domani all'interno della Gazzetta.

Primo piano sulla riconversione industriale in tempi di emergenza. Focus poi sulle implicazioni finanziarie della crisi, sulla situazione difficile delle pmi che temono l'effetto domino man mano che le fatture non vengono pagate. E ancora: il carrello della spesa oggi ricalca ricalca i consumi di epoca bellica.

Avremo contributi di analisi sulla situazione di Augusto Schianchi, Giovanni Fracasso e Giulio Tagliavini oltre alle riflessioni di un cfo.

Per la rubrica La parola all'esperto affrontiamo i temi della proprietà immobiliare ai tempi del coronavirus. Inviate i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net.

