UniCredit, Cisco e isapiens a sostegno della didattica a distanza

UniCredit Social Impact Banking, insieme ai partner Cisco e isapiens, mette a disposizione degli oltre 300 istituti superiori iscritti al programma di educazione finanziaria e imprenditoriale Startup Your Life la suite Cisco Webex a sostegno della didattica a distanza.

In questo particolare momento di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria globale, i partner hanno sviluppato un’integrazione della piattaforma di e-learning Startup Your Life con la suite Webex per offrire video lezioni real time. Oltre 1500 tra docenti ed educatori e più di 18 mila studenti hanno la possibilità di connettersi gratuitamente alla piattaforma e proseguire da remoto non solo l’attività didattica curriculare ma anche le lezioni di Startup Your Life, il programma triennale di educazione finanziaria, inclusione e orientamento al lavoro, promosso da UniCredit e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca tra i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

Laura Penna, Responsabile UniCredit Social Impact Banking di Gruppo commenta: “Anche in questo periodo di emergenza e difficoltà, grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner e al supporto dei nostri educatori, colleghi e volontari UniGens, abbiamo la possibilità di fornire un supporto concreto sia agli studenti che al corpo docenti. Siamo orgogliosi di poter dare un contributo al miglioramento della didattica a distanza nelle scuole e quello che ci rende felici e pieni di speranza è il senso di collaborazione, di comunità e vicinanza tra tutti gli attori coinvolti che hanno reso possibile l’iniziativa.”

Webex è la piattaforma di Cisco che offre oltre al video conferencing anche molte funzionalità che consentono la gestione di una vera e propria aula virtuale, inclusa la capacità di professori e alunni di condividere e collaborare sui documenti in diretta, la possibilità di svolgere dei questionari “live”, sia con domande a risposta multipla che a risposta aperta e, infine, di gestire l’accesso e l’uscita dall’aula con la stessa sicurezza e facilità come se fosse una stanza fisica.

“Le tecnologie per collaborare online si sono rivelate uno strumento vitale per dare continuità alla formazione, che è anche uno dei pilastri più importanti del nostro impegno per il Paese. Con Cisco Webex abbiamo messo a disposizione una piattaforma, insieme alle nostre competenze, per aiutare le scuole a proseguire sia nella didattica, sia nelle iniziative che la accompagnano, arricchendo l’esperienza che possono offrire agli studenti, anche a distanza” afferma Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia.

La partnership tra UniCredit, isapiens e Crossknowledge offre opportunità di apprendimento attraverso una innovativa piattaforma online, momenti in aula con l’assistenza sia di tutor UniCredit che di tutor delle scuole e sviluppo di attività progettuali. Per il programma Startup Your Life, isapiens ha fornito alla banca un team di consulenti dedicato al design, implementazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dell’offerta di educazione finanziaria e all’imprenditorialità.

Michelangelo Ferraro, CEO di isapiens dichiara “Per garantire un contributo davvero efficace a UniCredit, isapiens ha assicurato un impegno complessivo che ha portato alla produzione di tutti i contenuti formativi dell’offerta digitale, fornendo un supporto costante all’attività di monitoraggio, comunicazione e rendicontazione del progetto. Isapiens ha inoltre sviluppato con UniCredit un sistema di valutazione ad hoc e creato un modello di competenze. Questa sinergia ha permesso l’efficacia del progetto e la soddisfazione degli attori coinvolti.”

