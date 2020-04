Le Borse europee aprono in rialzo

Avvio di seduta in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi, che tenta il rimbalzo dopo la pesante chiusura di ieri. L’indice Ftse Mib alla prima rilevazione segna un +2,15% a quota 17.078 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna l’1,98% a 18.674 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,77% a quota 31.252 punti. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 228 punti, con il rendimento del decennale all’1,84%. Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni con il segno verde. I mercati guardano con preoccupazione all’impatto della pandemia sull'economia, ma c'è speranza per le graduali riaperture. Le piazza asiatiche hanno chiuso in calo, con Tokyo che vede l’indice Nikkei cedere l’1,33%, dopo il dato delle vendite al dettaglio e della produzione industriale Usa in calo. Tra le piazze finanziarie, Parigi apre con un +1,28%, Francoforte guadagna l’1,31% mentre Londra avanza dello 0,89%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA borse