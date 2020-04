Petrolio, crolla la domanda. Wti -305%: è in negativo (-37,6 dollari al barile)

‌La crisi economica mondiale causata dall'epidemia del coronavirus sta facendo precipitare il petrolio a livelli che segnano il minimo storico, azzerandone il valore andando addirittura in negativo. ‌‌ Il petrolio Wti a New York ha chiuso con un calo del 305% a -37,63 dollari al barile, il livello più basso di sempre. Ad enfatizzare la brusca flessione è l'imminente scadenza, domani, dei contratti futures di maggio, con il mercato che si sta riposizionando sui futures di giugno.

La spirale ribassista ha subito un’accelerazione e - riferisce Bloomberg - in Texas gli acquirenti sono arrivati a non offrire più nullaportando i prezzi in territorio negativo, ossia quando i produttori sono addirittura disposti a pagare pur di liberarsi degli stock di greggio.

A crollare sono le quotazioni Wti con il contratto per consegna a maggio. I contratti con scadenza nei prossimi mesi accusano invece perdite ben più limitate indicando che la domanda è attesa salire nei prossimi mesi. Il contratto per consegna a giugno perde l’11,31%, quello a luglio il 6,42%, quello ad agosto il 5,06% e quello a settembre il 3,96%.

Il calo dei prezzi insieme all’attesa di una ripresa dell’attività economica in autunno si è tradotto in un fenomeno di mercato chiamato 'contango', in cui i prezzi delle commodity sono più alti per il futuro di quanto non lo siano per il presente. Una delle maggiori scommesse della storia basate sul contango risale al 1990 quando Phibro, divisione di Salomon Brothers, aveva fatto scorte di petrolio a basso prezzo parcheggiandolo in cisterne e autobotti poco prima che l’Iraq invadesse il Kuwait e le quotazioni del greggio schizzassero. L'architetto della scommessa, Andy Hall, era diventato famoso per aver ricevuto 100 milioni di dollari per un giorno di lavoro e aver acquistato un castello in Germania.