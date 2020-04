Coronavirus in primo piano nell'inserto economia domani in edicola con la Gazzetta: abbiamo sentito gli 8 comparti industriali principali del Parmense per capire come si riparte. Focus anche sul fisco con la guida dettagliata al modello 730. Per la rubrica "La parola all'esperto" parliamo di casa e previdenza. Inviate i vostri quesiti su lavoro previdenza, fisco, casa a esperto@gazzettadiparma.net

© RIPRODUZIONE RISERVATA inserto economia